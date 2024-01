What If 3, la stagione includerà un episodio dedicato a un famoso villain di Spider-Man?

L'attesa per What If 3 potrebbe essere ancora lunga, ma le voci di corridoio e le indiscrezioni relative ai prossimi episodi dell'amata serie tv d'animazione dei Marvel Studios sono già cominciate e quelle emerse in queste ore parlano di Spider-Man e di uno dei suoi villain più famosi.

Secondo il famoso scooper Can We Get Some Toast, infatti, in What If 3 ci sarà un episodio incentrato su Mysterio, alias Quentin Beck, il famoso cattivo dell'Uomo Ragno apparso nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: Far From Home, secondo episodio della trilogia 'Home' con protagonista Tom Holland nel quale fu interpretato da Jake Gyllenhaal (apparso anche nelle scene iniziali di Spider-Man: No Way Home tramite filmati d'archivio): al momento purtroppo non sono stati riferiti ulteriori dettagli in merito, né per quanto riguarda la storia alternativa che vedrà protagonista il malvagio ingannatore né se Jake Gyllenhaal tornerà ad interpretare Mysterio con un ruolo di doppiatore.

Ricordiamo che, nel Marvel Cinematic Universe, Quentin Back/Mysterio nasce come impiegato delle Stark Industries, quindi è possibile che la sua storyline in What If avrà a che fare tanto con Spider-Man quanto con Iron Man. Ma è letteralmente impossibile, a questo punto, cercare di prevedere la premessa dell'episodio, considerato che il concept da Multiverso di What If lascia aperta letteralmente qualsiasi possibilità narrativa.

Per altri contenuti guardate il primo teaser trailer di What If.