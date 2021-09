What If: 5 possibili collegamenti al Multiverso, da Spider-Man a Doctor Strange

La nuova serie animata del MCU, What if...?, è arrivata dopo l'introduzione del Multiverso in Loki. Su questa scia lo show reimmagina alcuni eventi chiave del MCU che hanno reso i personaggi quelli che conosciamo e che ci hanno fatti arrivare al punto in cui ci troviamo. Ma, più nello specifico, come si collega la serie animata al Multiverso?

Diversi i collegamenti, che ci portano verso il futuro, soprattutto ai due film in arrivo: Spider-Man No way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nel quarto episodio, infatti, abbiamo conosciuto una versione alternativa di Stephen Strange, che perde "His Heart Instead of His Hands", come recita il titolo. L'evento che viene modificato, infatti, riguarda Christine Palmer, che dopo aver accettato l'invito di Strange (che nel primo film rifiuta), muore in un incidente d'auto. A questo punto il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, preso dal senso di colpa, è ossessionato dall'idea di cambiare il passato per riportarla in vita.

Nel corso di questo episodio, quattro punti fondamentali si legano a No Way Home e al film sullo Stregone, e dunque al futuro della Marvel e del Multiverso.

In primo luogo, Strange comprende ben presto di non poter riportare in vita Christine Palmer. Nella linea temporale che esploriamo in questo quarto episodio, la morte della donna è l'evento che lo ha fatto poi diventare Stregone Supremo e a cui è seguita la sua vittoria su Dormammu. Senza il decesso della Palmer in questa linea non sarebbe neanche diventato custode dell'Occhio di Agamotto, strumento importantissimo. Dunque Strange ad un certo punto, assodato tutto ciò, decide di andare a vivere in un'altra linea temporale dove Christine è ancora viva, e poiché sappiamo che nel film in arrivo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la McAdams tornerà a vestire i panni della donna, è probabile che lo Strange di What If...? voglia andare proprio qui, e prendere il posto dello Stregone che conosciamo tutti.

Il secondo punto riguarda l'Occhio di Agamotto, che come sappiamo, è stato usato da Doctor Strange nella Sacra Linea Temporale per un po', fino a che, nel corso di Infinity War, Thanos non lo ha distrutto. Da allora ovviamente non l'abbiamo più visto. Tuttavia, nel trailer di Spider-Man: No Way Home, lo Stregone lo ha con sé quando esegue l'incantesimo richiesto da Parker. Che si tratti dello Strange di What If...? ? Sicuramente l'oggetto dovrebbe arrivare da lì. Dunque il Multiverso colpisce ancora.

Come abbiamo visto, durante il quarto episodio, l'Antico sdoppia Stephen Strange, permettendo a due Strange diversi di vivere nella stessa linea temporale. Un fatto che sembrava impossibile, ma che invece lo è, attingendo potere dalla Dimensione Oscura. E' dunque probabile che, nonostante gli sia stato sconsigliato di farlo, lo Strange "cattivo" possa decidere di lanciare un incantesimo del genere in Spider-Man: No Way Home, permettendo a Peter Parker di vivere tranquillamente la sua vita e di essere un supereroe allo stesso tempo. A farci pensare è una frase che lo Stregone dice a Peter nel trailer: "Il problema è tentare di vivere due vite diverse. Più lo fai, più diventa pericoloso." Che si riferisca a questo evento e al Multiverso? Lo scopriremo solo vedendo i prossimi film.

Inoltre, non finisce qui, perché sarebbe stato introdotto anche il cattivo di Doctor Strange 2: Shuma-Gorath, o almeno così pensano i fan. Captain Carter, nel primo episodio, ha infatti affrontato una creatura multidimensionale molto simile.

A collegare il tutto, infine, c'è l'Osservatore, Uatu, che dovrebbe comparire nuovamente in Secret Invasion.

I fan attendono adesso il prossimo episodio, che sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 8 Settembre, e sul cui protagonista iniziano a venir fuori varie teorie. Chissà che, negli episodi a venire, i collegamenti con il Multiverso e gli eventi futuri che lo coinvolgeranno, non aumentino ancora.