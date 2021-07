What If...?, le action figure anticipano il debutto del Capitano Carter in Doctor Strange 2?

Il prossimo progetto Marvel in arrivo su Disney+ è la serie animata antologica What if...?, ed in vista del debutto, la Disney ha già iniziato a svelare il merchandising dello spettacolo, tra cui una serie di action figure che potrebbero potenzialmente anticipare un'imminente apparizione di un personaggio in Doctor Strange 2.

In questo momento c’è molto fermento nel Marvel Cinematic Multiverse, ci sono dozzine di spettacoli in produzione ai Marvel Studios ed entro la fine dell'anno, la troupe della Marvel ha un minimo di due film e due spettacoli da rilasciare.

What If...? debutterà l’11 agosto e Hasbro ha svelato un'ondata di action figure per la sua popolarissima linea Marvel Legends in onore della serie, che potete vedere in calce alla notizia. Al passo con altre ondate di questo tipo, questo gruppo di action figure include sei giocattoli in totale: cinque di What If...? e una sesta, Sylvie (Sophia Di Martino) di Loki.



La cosa interessante di questa ondata è il fatto che due figure hanno una designazione "Marvel" davanti al nome del giocattolo sulla confezione: la già citata Sylvie e poi il Capitano Carter di Hayley Atwell.

È inoltre interessante notare che all'inizio della settimana sono iniziate a emergere voci secondo cui il Capitano Carter avrebbe fatto un'apparizione in Doctor Strange 2.



Ora questa linea Hasbro potrebbe essere un indizio di una potenziale apparizione del Capitano Carter in live-action? Oppure si tratta solo di problemi legati al copyright?



Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe arrivare nei cinema il 25 marzo 2022 e solo allora scopriremo se il Capitano Carter farà davvero un’apparizione nel lungometraggio.