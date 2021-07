What If... ?, l'agente Coulson pronto a tornare nell'MCU? Le parole di Clark Gregg

Clark Gregg ha legato diversi anni della sua carriera all'agente Phil Coulson nel Marvel Cinematic Universe, partecipando sia al cinema che in tv al franchise. Per diverso tempo Gregg è stato avvistato soltanto in Agents of S.H.I.E.L.D., prima di rientrare sul grande schermo nel 2019 con Captain Marvel. Ora potrebbe esserci un nuovo ritorno.

L'occasione potrebbe essere la nuova serie tv animata Marvel What If... ? O almeno, questo è ciò che sembrano lasciar trasparire le parole di Clark Gregg sui social.

Un fan ha commentato su Twitter:"Morirò se avremo un'apparizione di Coulson" e Gregg ha risposto:"Per favore, no", lasciando intendere che potrebbe davvero riapparire nel franchise, magari proprio nella nuova serie: ecco il trailer e la data d'uscita di What If... ?



Inoltre sul suo post su Facebook, Clark Gregg si è lasciato sfuggire un commento ambiguo:"Non si sa mai chi potrebbe presentarsi" in rifermento alla serie animata.

Alla luce di queste dichiarazioni è normale che i fan mostrino un certo ottimismo nella possibilità di vedere un ritorno dell'agente Phil Coulson, seppur in veste animata.

Non resta che attendere e scoprire se tutte queste dichiarazioni corrispondano ad un reale ritorno del personaggio oppure no. Se siete amanti dell'MCU in questo periodo potete godervi la nuova serie Loki, con protagonista Tom Hiddleston.



Su Everyeye trovate tutti i What If... ? che vorremmo vedere nel Marvel Cinematic Universe.