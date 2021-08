What If...?, alcune star del MCU non ci saranno: 'Sono tutti molto impegnati'

C'è molta curiosità intorno a What If...?, la nuova serie animata Marvel ormai prossima al debutto. Se alcuni personaggi potrebbero trovare spazio nel MCU, sappiamo anche, però, che molti tra gli attori più amati non saranno presenti nel nuovo progetto. Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e Tom Holland, solo per fare tre nomi, non sono coinvolti.

In una recente intervista con Uproxx, il co-creatore di What If...? Bryan Andrews ha parlato anche di questo argomento, spiegando tutte le difficoltà incontrate nel convincere il maggior numero possibile di attori Marvel a prestare la voce anche nella nuova serie.

"Tutte queste persone sono estremamente talentuose e hanno un sacco di cose da fare. Sapevamo che probabilmente non saremmo stati in grado di averli tutti con noi, ma ne abbiamo radunati molti, ed è stato fantastico. Quindi sì, sarebbe stato fantastico avere tutti, ma devi fare i conti con ciò con cui devi fare i conti. E se qualcuno è troppo impegnato e non ce la fa, è un peccato..."

Sono stati intanto svelati i primi 3 episodi di What If...?. Qualche settimana fa, intanto, Dave Bautista ha raccontato di non essere mai stato contattato per riprendere nella nuova serie il ruolo di Drax il Distruttore.

What if...? proporrà in ogni episodio una trama alternativa del Marvel Cinematic Universe, provando a immaginare cosa sarebbe successo se le cose fossero andate in maniera diversa rispetto a quanto visto nei vari film. "Alcuni episodi saranno drammatici, altri tragici o comici" ha anticipato il produttore esecutivo Brad Winderbaum.