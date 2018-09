What/If: annunciati quattro nuovi ingressi nel cast della serie antologica di Netflix

In data odierna è stato rivelato il quartetto di attori che si unirà al cast di What/If, nuova serie antologica prodotta in esclusiva per Netflix. Si tratta di Samantha Ware, Juan Castano, Keith Powers e Saamer Usmani. Scoprite di più dopo il salto.

Al momento non sono stati diramati ulteriori dettagli sui personaggi che andranno ad interpretare, ma soltanto i loro nomi ufficiali. Samantha sarà Angela, Juan sarà Marcos, Keith sarà Todd, e Saamer sarà Avery.

What/If è stata ideata da Mike Kelley, già noto per il suo lavoro sul mistery drama Revenge. Si tratta di un social thriller incentrato su un gruppo di persone apprezzate e e ben inserite nella società che compiono atti deplorevoli. Tra le protagoniste segnaliamo Renée Zellweger nei panni di Ann e Jane Levy in quelli di Lisa.

Netflix ne ha già ordinato una prima stagione composta da dieci episodi della durata di sessanta minuti ciascuno, e le riprese inizieranno questo mese a Los Angeles. La nota piattaforma di streaming ha già siglato con Kelley un accordo multi-stagionale per conferire un format antologico alla serie. Ogni stagione, infatti, affronterà un diverso racconto morale ispirato a eventi culturalmente rilevanti.

What/If è stato definito un "social thriller" perché vuole mostrare come il potere di una decisione possa modificare in modo drastico la vita delle persone.