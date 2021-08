What If: annunciato il ritorno del T'Challa di Boseman nel prossimo episodio

What if...? ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+ l'11 Agosto. L'inizio, per la nuova serie animata del MCU, è estremamente positivo. I fan hanno infatti accolto molto bene lo show, e si preparano adesso all'uscita del secondo episodio. Proprio in merito alla prossima puntata Disney+ ci ha anticipato che risentiremo Chadwick Boseman.

Già sappiamo che il primo episodio di Boseman in What If...? reimmagina la vita di T'Challa. Infatti si devia dal suo destino di Black Panther e il ragazzo viene selezionato per essere portato nello spazio dai Ravagers, crescendo per essere Star-Lord. La fusione dei franchise dei Guardiani della Galassia e di Black Panther è uno di quelli che i fan della Marvel aspettavano e non vedono l'ora di vedere. Questo porta dunque entusiasmo verso la seconda puntata. Ma a portare ancora più eccitazione è la notizia che Boseman ha registrato più di un episodio.

Infatti, quando i fan hanno inizialmente sentito la sua voce nel teaser dello show, si sono emozionati, chiedendosi per quanto avrebbero avuto l'opportunità di ascoltarla nel corso della serie. La risposta è: per quattro episodi, come dichiarato dal produttore esecutivo Brad Winderbaum.

Jeffrey Wright, che nella serie doppia Uatu/L'Osservatore, ha raccontato com'è stato conoscere e lavorare con Chadwick. "E' stato davvero commovente sentire Chadwick Boseman doppiare T'Challa come fa nello show. Io l'ho incontrato per la prima volta quando si stava introducendo Black Panther al Comic Con. Ci siamo poi rivisti ogni tanto dopo quella volta e solo guardarlo crescere come attore e guardarlo interpretare quel personaggio, vedere cosa significava quel personaggio e capire che stava facendo tutto questo mentre affrontava sfide drammatiche nella sua vita, lo mette semplicemente sullo stesso livello di eroismo su cui si trova Black Panther."

Parole commoventi, ma non è finita qui. "Essere una piccola parte del suo ultimo lavoro è davvero davvero speciale," ha aggiunto Wright "E non vedo l'ora che tutti voi lo sentiate."

E anche i fan non vedono l'ora. L'appuntamento è per Mercoledì 18 su Disney+. Nel frattempo, però, vi raccontiamo la nostra impressione sui primi tre episodi di What If...? in una recensione, mentre arrivano le prime foto dal set di Black Panther 2.