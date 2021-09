What If...?, arrivano gli zombie nel poster del nuovo episodio dello show Marvel

Nel corso dei primi quattro episodi dello show What If...? ci ha già dato modo di accorgerci delle potenzialità di questo nuovo show Marvel: cos'altro dobbiamo aspettarci, dunque, dopo i vari Captain Carter, T'Challa-Star Lord, Avengers alternativi e Doctor Strange in pieno delirio di onnipotenza? Ad anticiparcelo arriva il nuovo poster.

Mentre i fan si chiedono quali personaggi potremo vedere nel quinto episodio di What If...?, infatti, il nuovo poster della serie targata Disney+ mette in chiaro prima di tutto il come vedremo i suddetti personaggi: no, decisamente i nostri eroi non ci appariranno nella loro versione convenzionale.

Il nuovo episodio della prima serie animata del Marvel Cinematic Universe sarà infatti tratto dai fumetti Marvel Zombies, vale a dire quel ciclo di storie che vede la Terra in preda all'attacco di un virus sconosciuto e talmente potente da trasformare in zombie persino gli eroi più forti, da Iron Man a Captain America, con quest'ultimo grande protagonista proprio del poster di cui sopra.

Insomma, un episodio a tinte horror da cui è lecito aspettarsi grandi cose, soprattutto visto il crescendo di qualità a cui abbiamo assistito nel corso di queste prime settimane di programmazione. Per saperne di più, intanto, ecco perché alcuni protagonisti di What If...? non assomigliano agli attori dell'MCU.