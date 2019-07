What If...?, gli attori e i personaggi confermati nella nuova serie MCU

I prossimi piani dei Marvel Studios sono stati svelati pochi giorni fa al San Diego Comic-Con e tra questi rientra la serie animata What If...? Se Avengers: Endgame ha introdotto il concetto di timeline e realtà alternative nel MCU, il nuovo progetto si inserisce pienamente in questo solco.

What If...? è infatti una serie antologica in cui vengono figurati scenari alternativi per alcuni dei personaggi più amati e iconici del Marvel Cinematic Universe. L'annuncio ufficiale è arrivato dopo una serie di rumor e la serie dovrebbe approdare su Disney+ nell'estate del 2021. Vediamo di seguito alcuni di quelli che saranno i personaggi (e i loro doppiatori) che vedremo in azione, e quali potrebbero essere le loro storie.

Thanos (Josh Brolin)

Come sappiamo il folle Titano è stato fatto fuori (per ben due volte) in Avengers: Endgame, ma è in circolazione nel MCU da un bel po' di tempo e prima di minacciare la Terra aveva seminato il panico in giro per il cosmo. Potremmo vederlo incrociare la strada, chissà, con i Guardiani della Galassia...

Black Panther (Chadwick Boseman) e Killmonger (Michael B. Jordan)

Sono molte le possibilità di sviluppi alternativi per questi due personaggi. Se non fossero stati nemici? E se Killmonger fosse sopravvissuto alla battaglia finale?

Bucky (Sebastian Stan)

Uno scenario interessante potrebbe essere: cosa sarebbe successo se fosse rimasto a far parte di Hydra?

Hulk (Mark Ruffalo)

In questo momento non ci sono piani per lui nella Fase 4. In questa serie, ci sono molti posti in cui la sua storia potrebbe prendere una piega diversa da quella che conosciamo...

Loki (Tom Hiddleston)

Il Dio dell'Inganno avrà una serie tutta per sé, ma anche in questa non mancheranno scenari alternativi in cui collocarlo.

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Ora che sappiamo di più sul suo passato, ci sono numerose possibilità narrative e il suo ruolo potrebbe essere uno dei principali.

Thor (Chris Hemsworth) e Jane Foster (Natalie Portman)

Molto interessante, anche alla luce dell'annuncio del film Thor: Love and Thunder. Sembra difficile però immaginare di esplorare di vedere Jane come nuovo Thor prima del film di Taika Waititi.

Tra gli altri personaggi ufficializzati troviamo anche Peggy Carter (Hayley Atwell), Nebula (Karen Gillan), Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Korg, interpretato dallo stesso Waititi.