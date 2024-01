What If, l'autore spiega l'assenza di Sam nella seconda stagione

Dov'è finito Sam Wilson?Molti fan si sono accorti dell'assenza di Captain America nelle due stagioni della serie Marvel What if...? e si sono chiesti come mai il personaggio non abbia ancora fatto la sua comparsa. Gli autori della serie A.C. Bradley, Matt Chauncey e Bryan Andrews hanno deciso di spiegare il perchè di quest'assenza.

Parlando delle modalità con cui scelgono i personaggi Marvel, Bradley, Chauncey e Andrews hanno parlato anche di Captain America: "Non abbiamo potuto fare il Captain America di Sam Wilson perchè non sapevamo quando sarebbe uscito. Di nuovo, stavamo scrivendo la seconda stagione mentre The Falcon and the Winter Soldier ha fermato le riprese e le sceneggiature venivano riscritte a causa di altri motivi. Non sappiamo quando qualcosa sta per uscire. Quindi, non potevamo toccarlo perchè non ci viene permesso di introdurre...ha senso, lasci che il personaggio viva prima nel live-action e poi vada nel multiverso".

"Nella stagione 1, c'era una spinta a usare le star, fare l'episodio di Tony Stark, quello di Black Panther e di Doctor Strange" ha dichiarato Bradley. "Ma con la stagione 2 abbiamo avuto più libertà. Alla fine non stiamo scrivendo i grandi blockbuster da 100 milioni di dollari. Non siamo nemmeno gli showrunner delle serie tv live-action. Siamo il piccolo show di animazione sconclusionato che scivola sotto i radar della macchina Marvel. Così è stato davvero inconscio ma penso che abbiamo virato verso i personaggi sconclusionati nella seconda stagione. Abbiamo iniziato con le riserve, i sottovalutati e trascurati, come Nebula [Karen Gillan], Darcy [Kat Dennings] e Hela [Cate Blanchett]".

Sarà anche un "piccolo show di animazione sconclusionato", ma What If...? è stato un trionfo per il campo dell'animazione: lo show è il progetto MCU con le recensioni più alte dell'anno. La serie ha visto anche l'arrivo di Kahori, un nuovo personaggio originale Nativo Americano creato apposta per What If...?

La serie è capitanata da Jeffrey Wright nel ruolo de l'Osservatore, con delle apparizioni ricorrenti di Hayley Atwell nei panni di Captain Carter, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Karen Gillan come Nebùla, Chris Hemsworth nei panni di Thor e Mark Ruffalo in quelli di Hulk. Qui trovate la nostra recensione della seconda stagione di What If...?