What If...?, Black Panther e le parole di Chadwick Boseman commuovono i fan

Il quinto episodio di What If...?, pubblicato mercoledì 8 settembre, ci ha fatto conoscere il passato di Spider-Man prima di Civil War, ma ha anche riservato al pubblico una toccante scena con protagonista Black Panther. La voce è quella del compianto Chadwick Boseman, che ha doppiato il personaggio prima della sua prematura scomparsa.

Dette da lui, alla luce del suo destino, certe parole suonano ancora più commoventi. Nelle battute finali del quinto episodio di What If...?, intitolato What If... Zombies?! e disponibile in streaming su Disney+, Spider-Man (doppiato da Hudson Thames, che sostituisce l'interprete live-action Tom Holland) si sta lamentando per la perdita di molti dei suoi affetti. A questo punto interviene Black Panther, che lo consola così:

"Nella mia cultura, la morte non è la fine. Sono ancora con noi finché non li dimentichiamo."

Moltissimi fan del Marvel Cinematic Universe si sono riversati sul web per condividere le loro emozioni dopo questo episodio, caratterizzato dall'arrivo degli zombie in What If...?, e soprattutto dopo questo dialogo. In calce alla notizia possiamo leggere alcuni dei commenti più rappresentativi.

C'è chi scrive, ad esempio: "Altro che zombie! L'episodio 5 di What If...? mi ha fatto piangere per quel momento con Chadwick Boseman". Un'altra utente sottolinea come "queste parole assumono un significato completamente nuovo ora, soprattutto perché Chadwick è riuscito a registrarle prima di morire".

Un altro commento recita invece: "Sembrava davvero che stesse parlando a tutti noi in questa scena. E lo ha fatto davvero. ti vogliamo bene Chadwick, e ti ricorderemo per sempre", mentre non manca chi sottolinea che queste parole, che resteranno tra gli ultimi lasciti dell'attore, sono quanto mai "appropriate e vere".