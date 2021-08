What If...?, Black Widow e Nick Fury nei poster del nuovo episodio della serie Disney+

Come ogni settimana, questo mercoledì un nuovo episodio di What If...? si prepara a fare il suo debutto su Disney+. E questa volta ad anticiparlo abbiamo due poster ufficiali con Nick Fury e Black Widow.

Il primo episodio di What If...? ci ha portato indietro nel tempo, fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove abbiamo visto Peggy Carter assumere il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers e vestire i panni di Captain Carter.

Il secondo episodio di What If...? ci ha invece mostrato cosa sarebbe potuto accadere se Yondu avesse prelevato e portato con sé T'Challa invece di Peter Quill.

E il terzo... Beh, non lo sappiamo ancora, ma sappiamo che ci saranno anche Nick Fury e Black Widow grazie ai nuovi poster ufficiali condivisi dai Marvel Studios su Twitter.

Samuel L. Jackson tornerà infatti per doppiare Fury, mentre al posto di Scarlett Johansson abbiamo Lake Bell come voce di Natasha Romanoff.

Finora la serie è stata ben accolta da pubblico e critica (con un 93% di gradimento da parte della stampa e un 89% da parte dell'audience su Rotten Tomatoes), che ne hanno premiato concept, esecuzione e in particolare le animazioni di What If...? sembrano aver fatto breccia nel cuore dei più.

Voi lo state guardando? Che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.