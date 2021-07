What If...? sarà canonica? Tom Hiddleston: 'Getterà le basi per il futuro dell'MCU'

Canone sì o canone no? È questa la domanda che attanaglia i fan Marvel sin dall'annuncio di What If...?, la serie animata che ci permetterà di esplorare alcune versioni alternative dell'universo e dei personaggi che tutti abbiamo amato nel corso degli ultimi 13 anni. Ma qual è, dunque, la risposta al quesito di cui sopra?

Mentre i fan s'interrogano sui collegamenti tra What If...? e Loki è proprio il Dio dell'Inganno in persona ad intervenire nel dibattito: Tom Hiddleston ha infatti parlato dello show in arrivo su Disney+ lasciando intendere che, in fin dei conti, qualcosa potrebbe finire per influenzare il resto del Marvel Cinematic Universe.

"Questo progetto mi intriga molto. Prendere i film che abbiamo già visto e cambiare un piccolo dettaglio, dando vita ad una realtà completamente diversa… È una premessa davvero interessante. Sono intrigato, dato che non ho ancora visto la serie. Ci sono tutti gli attori dell’universo Marvel a doppiare i propri personaggi… E poi c’è Jeffrey Wright, attore fantastico, che interpreterà l’Osservatore. Getterà le basi per alcune cose molto importanti dell’MCU, delle quali naturalmente non so nulla" sono state le parole dell'attore al riguardo.

Dichiarazioni che non possono che alzare ulteriormente l'hype intorno a una serie già attesissima dall'intero fandom: a proposito del nuovo show Marvel, intanto, ecco quanto dovrebbero durare gli episodi di What If...?