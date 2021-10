What If...?, Captain America e Bucky sono gladiatori sakaariani in questa nuova fan art

In attesa del finale di stagione di What If...?, che sarà in streaming su Disney+ da mercoledì 6 ottobre, abbiamo visto il poster di Gamora dedicato all'ultimo episodio, mentre si scatena anche l'immaginazione dei fan. La serie, del resto, ipotizza scenari alternativi a quanto visto finora nel MCU, e stimola a pensare a dei cambi di programma.

In calce alla notizia, per esempio, possiamo vedere la fan art pubblicata su Instagram dal digital creator Jackson Caspersz, che ha immaginato cosa sarebbe successo se, in Thor: Ragnarok, Capitan America e Bucky Barnes fossero stati portati su Sakaar al posto di Thor.

Steve Rogers e Bucky indossano così delle versioni più medievali dei loro costumi da Cap e da Soldato d'Inverno, che ben si adattano allo stile dei gladiatori che si sfidano nella gara dei Campioni del Gran Maestro.

Lo scorso episodio di What If...?, intanto, ha lasciato intendere che in futuro potremmo rivedere un ex nemico di Captain America. Dopo il finale di questa settimana, sappiamo che la serie animata tornerà per la seconda stagione. Gli episodi si concentreranno sulla rivisitazione della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Uno di questi sarà infatti dedicato a Black Widow, e un altro avrà per protagonista Tony Stark. Quest'ultimo avrebbe dovuto essere incluso già nella prima stagione di What If...?, ma a causa della pandemia la sua produzione ha subito un ritardo, ed è stato così rimandato alla seconda.