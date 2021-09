What If...?: Captain Carter action figure nell'incredibile riproduzione della Hot Toys!

La serie d'animazione dei Marvel Studios, What If...?, sta ottenendo un successo al pari delle precedenti serie televisive che hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma digitale Disney+ e che sono ambientate all'interno del Marvel Cinematic Universe. Tra i personaggi che hanno riscosso il maggior entusiasmo c'è sicuramente Captain Carter.

Il personaggio apparso già nel primo episodio di What If...? è già uno dei più amati tra i fan della Marvel, dato che lo era anche Peggy Carter nei film dedicati a Captain America, tanto da avere una serie tutta per sé, Agent Carter. Purtroppo Agent Carter fu cancellata da ABC al termine della seconda stagione, ma i fan sono stati comunque accontentati con queste avventure alternative legate al personaggio interpretato da Hayley Atwell grazie all'escamotage del Multiverso Marvel.

Ora, proprio il personaggio di Captain Carter ha ricevuto il "trattamento action figure" grazie a un'incredibile riproduzione targata Hot Toys. Ne sono state realizzate diverse versioni, tutte con armatura e scudo raffigurante la Union Jack britannica mentre in altre la vediamo accanto alla versione alternativa di Steve Rogers, quella che non ha mai preso il siero del super soldato. Il prezzo dell'oggetto da collezione è di 235 dollari ma bisognerà attendere fino al 2023 per poter procedere all'acquisto della action figure.

Tra le serie più amate del momento, gli autori di What If...? hanno avuto totale libertà creativa per realizzare questa versione animata e alternativa del Marvel Cinematic Universe che in qualche modo si ricollegherà con il discorso narrativo cominciato nelle altre serie MCU come WandaVision e Loki. In un recente approfondimenti abbiamo scovato 5 possibili collegamenti al Multiverso Marvel, da Spider-Man a Doctor Strange. Nell'attesa del nuovo appuntamento, vi rimandiamo alla recensione del sesto episodio di What If...?