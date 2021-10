What If...?: Captain Carter e il costume di Winter Soldier nella figure Marvel Legends

Tra i personaggi più amati della prima stagione di What If...? c'è sicuramente la Captain Carter di Hayley Atwell, una delle ultime e più piacevoli aggiunte al Marvel Cinematic Universe. Quest'oggi possiamo apprezzarla nella nuova action figure di Marvel Legends ma con indosso un'armatura ispirata al film Captain America: The Winter Soldier.

Nell'episodio conclusivo della stagione, vedevamo Peggy Carter andare in missione insieme a Steve Rogers, la stessa missione che si vede nell'incipit di Captain America: The Winter Soldier, e qui la trovavamo con un'armatura stealth molto stilizzata e che è stata riprodotta nella action figure di Marvel Legends e poi disegnata da Jerry J. Wilson che ha condiviso il suo contributo con i fan su Instagram: "Sono felice di condividere l'illustrazione a cui ho lavorato con Cory Smith per la Stealth Captain Carter per Marvel Legends", ha scritto l'illustratore.

Fortunatamente per i fan del personaggio, il produttore di What If...? Brad Winderbaum ha confermato che il personaggio tornerà nelle future stagioni della serie animata."Ci siamo resi conto, credo, all'inizio dello sviluppo quando stavamo iniziando a ottenere le sceneggiature di AC Bradley e iniziando a guardare all'arco della serie che ci sarebbe stato un personaggio che sarebbe esploso e sarebbe diventato più importante".

Nel corso di una recente intervista con Kotaku, la showrunner A.C. Bradley ha parlato della creazione di Captain Carter: "Sono stata sorpresa dalla Marvel, non solo per avermi permesso di scrivere una storia così femminista ma per avermi incoraggiato a farlo con tutto il loro cuore. Ma sono anche felice e onorata che alla gente sia piaciuta la mia versione di Captain Carter e che abbia avuto un così grande impatto".

Per maggiori approfondimenti, vi rimandiamo alla fan art dedicata a Captain Carter in The Winter Soldier e alla recensione completa di What If...?