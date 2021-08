What If, Captain Carter è più forte di Captain America?

What If...? ha fatto il suo debutto su Disney+ con il primo episodio che ci ha presentato un nuovo super soldato, una versione di Peggy Carter soprannominata Capitano Carter, ed ora la domanda che tutti i fan del MCU si fanno è: ma è più potente di Captain America?

Steve Rogers è il super soldato più famoso del mondo, l'Operazione Rinascita di Abraham Erskine ha dato a Steve un insieme perfettamente bilanciato di abilità sovrumane e l’attitudine altruista di Steve gli ha permesso di trarne il massimo.



Tutti i super soldati che hanno seguito la nascita dell'originale Capitan America sono stati creati da un tentativo sbagliato di replicare l'esperimento originale.

Personaggi come Bucky Barnes e John Walker sono potenti quanto Steve Rogers, ma hanno lottato per ottenere il controllo sulle loro capacità e sulla responsabilità che comportano.



In What If...? Peggy Carter sembrava essere preparata per diventare il soggetto dell'Operazione Rinascita come lo era Steve Rogers. Nel primo episodio vediamo che Peggy impiega meno di qualche secondo prima di decidere di ricevere il siero, dal quale ha ottenuto abilità sorprendenti.

L’episodio richiama il film Capitan America: Il primo Vendciatore in molte scene, nella pellicola abbiamo visto Rogers mettere k.o. innumerevoli agenti dell'HYDRA, ma non ha affrontato l’organizzazione con la stessa potenza del Capitano Carter.



Lei ha abbattuto aerei e spinto Shuma-Gorath, uno degli esseri magici più potenti, nel suo portale senza alcun aiuto. What If...? descrive il Capitano Carter come un super soldato molto più potente di Capitan America. L'animazione consente sempre un ulteriore livello di esagerazione, tuttavia le doti del Capitano Carter sono sembrate davvero superiori a quelle di Rogers.



Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione dei primi tre episodi di What If...? e scoprite che cosa ha detto il regista di What If...? su un possibile film live-action con il Capitano Carter.