What If...?, Captain Carter di Hayley Atwell aveva già esordito segretamente in Loki?

Secondo una nuova teoria dei fan che ha guadagnato molta popolarità nelle scorse ore, Captain Carter di Hayley Atwell, uno dei nuovi personaggi Marvel divenuto icona della serie tv animata What If...?, avrebbe fatto il suo esordio nel MCU durante la serie dedicata a Loki.

La serie con Tom Hiddleston come sappiamo è stata piena di segreti e di easter-egg, e uno di questi potrebbe essere collegato direttamente a What If...?: secondo la teoria, nel corso della prima puntata di Loki quando la TVA arresta il protagonista per aver abbandonato il suo percorso nella Sacra Linea Temporale dopo aver preso il Tesseract ed essere fuggito da New York in Avengers: Endgame, i fan hanno notato un personaggio sullo sfondo, personaggio incredibilmente somigliante a Peggy Carter.

La regista di Loki, Kate Herron, non ha smentito le teorie secondo cui il personaggio fosse Peggy Carter, portando a ulteriori speculazioni, e secondo la teoria la Peggy Carter arrestata nella premiere di Loki potrebbe essere una variante di Captain Carter: nel primo episodio di What If...? Peggy Carter esce dalla Sacra Linea Temporale della TVA scegliendo di non diventare il primo Super Soldato al posto di Steve Rogers, una piccola grande decisione che cambia completamente il volto del MCU.

Chiaramente si tratta solo di speculazioni, ma diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti, guardate questa commovente fan-art di Chadwick Boseman come Star Lord e scoprite perché Jeffrey Wright ha detto si ai Marvel Studios.