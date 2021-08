What If... ?, svelati i primi 3 episodi: Captain Carter e T'Challa tra i protagonisti!

Il produttore Brad Winderbaum ha infatti confermato che gli episodi in uscita l' 11, 18 e 25 agosto saranno incentrati rispettivamente su Captain Carter (ovvero Peggy in versione Captain America), T'Challa nei panni di Star-Lord al posto di Peter Quill e Loki inviato sulla Terra al posto di Thor. Vi ricordiamo che i personaggi potranno vantare le voci dei loro interpreti originali - Hayley Atwell, Chadwick Boseman e Tom Hiddleston - con il compianto attore di Black Panther al suo ultimo ruolo nel franchise.

Dopo la conferma del numero di episodi di What If... ? , sono stati svelate le storie delle prime tre puntate dell'attesa serie animata incentrata sulle versioni alternative del Marvel Cinematic Universe.

