What If...?, il cast vocale conferma il ritorno di due villain dell'MCU

What If...? ci darà finalmente modo di esplorare nuovi territori del Marvel Cinematic Universe, tra versioni alternative di personaggi già amatissimi dai fan, attesissime new entry e ritorni che, a dir la verità, supponiamo non facciano eccessivamente piacere ai nostri eroi. Ma di chi stiamo parlando?

L'elenco ufficiale degli attori coinvolti nel cast vocale dello show, oltre ad aver confermato il ritorno di interpreti come Clark Gregg nel Marvel Cinematic Universe, ci ha dato modo di prepararci anche al nuovo ingresso in scena di due dei villain più temibili incontrati dai nostri eroi tra Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.

Stiamo parlando di Proxima Midnight ed Ebony Maw, vale a dire i membri dell'Ordine Nero che hanno dato man forte a Thanos nel realizzare il suo folle piano: i due personaggi sono interpretati da Carrie Coon e Tom Vaughan-Lawlor, entrambi presenti nel fitto cast di doppiatori comprendente anche i nomi di Benedict Cumberbatch, Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Josh Brolin e tanti altri protagonisti del Marvel Cinematic Universe.

Quali sono le vostre aspettative per questo primo show animato targato MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Il produttore, intanto, ha paragonato l'importanza di What If...? per l'MCU a quella di Loki: l'hype, a questo punto, non può far altro che aumentare.