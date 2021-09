What If...?, un celebre villain di Captain America farà ritorno anche al cinema?

L'ultimo episodio della serie animata Marvel What If...? si chiede e chiede a tutti gli spettatori cosa sarebbe accaduto se Ultron avesse vinto la sua guerra contro gli Avengers. Tuttavia, Ultron non è l'unico villain a fare ritorno nella serie animata in quanto un celebre villain del mondo di Captain America è ricomparso sullo schermo.

Stiamo parlando di Arnim Zola che ha fatto ritorno all'interno del Marvel Cinematic Universe. Per chi non lo ricordasse è lo scienziato austriaco che assisteva Teschio Rosso nel primo film sul Vendicatore ambientato durante la seconda guerra mondiale e ha fatto poi ritorno come intelligenza artificiale custodita in alcuni server computerizzati in Captain America: The Winter Soldier. Ma come è possibile il ritorno di Zola dopo gli eventi di The Winter Soldier. L'episodio, ambientato dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, ha confermato che le copie di Zola sono custodite in diversi computer sparsi per il mondo e questa rivelazione pone davanti ai fan alcuni scenari interessanti.

Ad esempio, questo potrebbe spianare la strada a un futuro ritorno di Zola nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe e non solo sul piccolo schermo. Nel corso delle sue apparizioni, Zola è stato interpretato da Toby Jones che potrebbe quindi fare ritorno nuovamente nel ruolo, dopo aver svolto il lavoro di doppiatore per What If...?

Alcune teorie sull'ultimo episodio affermano che What If...? potrebbe aver rivelato Galactus all'interno del Marvel Cinematic Universe. Che questo nuovo episodio sia un modo di sondare il terreno in vista di una futura introduzione di Galactus? Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione dell'ottavo episodio di What If...?