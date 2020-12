What If...?, Chadwick Boseman è presente in diversi episodi della serie animata

A quanto pare, la serie animata What If...? ci permetterà di passare ancora un po' di tempo con Chadwick Boseman. Il compianto attore avrebbe infatti registrato diversi episodi, e non solo quello di cui siamo già a conoscenza grazie al trailer mostrato durante il Disney Investor Day 2020.

A confermarlo sarebbe stato proprio il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige nell'ultimo numero di Emmy, dove è stato rivelato che Boseman "è venuto qualcosa come quattro volte in studio di registrazione, e doppiato svariati episodi... A pensarci ora, è davvero commovente".

L'attore ha dunque prestato la sua voce non solo all'episodio di What If...? in cui T'Challa assumerà l'identità di Star-Lord, ma anche in altre occasioni. Non sappiamo, tuttavia, se quel "quattro volte" corrisponde anche al numero di episodi un cui sarà presente, o se in quelle occasioni Boseman ha registrato dialoghi per più di un episodio alla volta, e sarà quindi una presenza più costante di quel che si potesse pensare.

Intanto, per ricapitolare tutti cambiamenti che vedremo in questi racconti alternativi dell'Infinity Saga, potete dare un'occhiata al nostro ultimo pezzo su tutte le modifiche di What If..? di cui siamo già a conoscenza.

E voi, quali situazioni alternative vorreste vedere nella serie? Fateci sapere nei commenti.