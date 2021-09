What If...?, ecco chi doppia Pepper Potts nell'episodio 6 della serie Marvel

Nel corso di questi primi episodi di What If...? abbiamo visto un bel po' di attori riprendere i ruoli da loro stessi interpretati nei film del Marvel Cinematic Universe: alcune star del franchise come Gwyneth Paltrow, però, non hanno potuto dare agli Studios la disponibilità a sedersi in cabina di doppiaggio.

L'episodio 6 di What If...? immagina il salvataggio di Tony Stark da parte di Kilmonger e ripercorre, ovviamente per vie inedite, la storia del primo Iron Man del 2008, film nel quale la nostra Pepper Potts ricopre ovviamente un ruolo fondamentale, proprio come accade in questo nuovo episodio dello show animato Marvel.

A doppiare la compagna di Tony Stark in questo caso, però, non è l'attrice di Shakespare in Love: la voce di Pepper Potts in What If...? è infatti quella di Beth Hoyt, attrice nota principalmente per i suoi ruoli in serie come Better Call Saul, Dead to Me e Brooklyn Nine-Nine. Come già accaduto nell'episodio 3, inoltre, lo stesso Iron Man ha dovuto rinunciare alla voce di Robert Downey Jr., qui sostituito dal suo collega Mick Wingert.

Vi è piaciuta la prova di Hoyt nei panni di Pepper Potts?