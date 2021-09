What If...?, chi doppia Ultron e gli altri personaggi presenti nell'ottavo episodio?

What If...? ci ha permesso, finora, di riconoscere le voci di un buon numero di attori del Marvel Cinematic Universe nelle versioni animate dei personaggio interpretati dagli stessi sul grande schermo: non tutti hanno però potuto beneficiare della voce del loro storico interprete, come accaduto, ad esempio, all'Ultron dell'ottavo episodio.

Nel nuovo episodio dello show Disney+ (a proposito: ecco cos'è accaduto a Occhio di Falco nell'ottavo episodio di What If...?) vediamo infatti Ultron far suo il corpo di Visione e ripresentarsi ai nostri nelle vesti di conquistatore dell'universo, con tanto di Gemme dell'Infinito: né Paul Bettany né James Spader hanno però avuto modo di riprendere il ruolo, rispettivamente, di Visione o Ultron, con Ross Marquand chiamato quindi a interpretare l'incredibile villain.

L'episodio che ha fatto il suo debutto in streaming poche ore fa è in effetti quello a poter vantare il minor numero di interpreti MCU in sala di doppiaggio: a dar voce agli altri personaggi apparsi in questo episodio sono stati infatti Mick Wingert (Iron Man), Josh Keaton (Captain America), Lake Bell (Black Widow) e Alexandra Daniels (Captain Marvel), mentre Jeremy Renner e Toby Jones a riprendere invece i ruoli di Hawkeye e Armin Zola.

Vi è piaciuto questo ritorno in grande stile del villain del secondo film degli Avengers? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo What If...? si sta avviando verso il suo finale di stagione.