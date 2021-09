What If, chi è l'eroe più forte finora nella serie Marvel?

What If...?, la serie animata Marvel che ha fatto il suo esordio su Disney+ lo scorso Agosto, sta ormai per volgere al termine. Due, infatti, gli episodi rimanenti, e tanti gli universi alternativi già esplorati. Proprio dalle sette puntate già pubblicate possiamo dedurre quale sia l'eroe più forte nella serie e nel MCU in generale.

Tra T'Challa Star Lord, Captain Carter supersoldato, Dark Strange, le versioni zombie dei protagonisti, Thor ecc ecc., sicuramente tra i più pericolosi figurerebbe proprio Stephen Strange. A primo acchito, infatti, sembrerebbe lui quello in grado di provocare più danni con la sua magia se incontrollata e, probabilmente, nella serie animata ha già modificato il destino del suo personaggio nel prossimo film in arrivo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tuttavia a svelare chi effettivamente è il personaggio più forte sia del mondo alternativo (almeno in potenza), sia dell'universo Marvel in generale (e questo a quanto pare lo scopriremo presto), e proprio un evento che si verifica in uno degli episodi. Nella puntata sugli zombie, la quinta, vediamo come protagonisti Spider-Man, The Winter Soldier e anche Visione. Proprio quest'ultimo rivela di essere in grado di invertire il processo di zombificazione dei suoi amici. Si serve, infatti, della Gemma della Mente, e dunque della magia delle potentissime Gemme dell'Infinito. La sua operazione funziona su tutti, eccetto una già contagiata Wanda Maximoff/Scarlet Witch. Proprio lei, infatti, sarebbe così forte da non essere fermata dalle Gemme, né dai suoi colleghi a quanto pare. Un personaggio che, se dovesse passare alla parte oscura, potrebbe creare problemi. E con il Multiverso in gioco, questo è un dettaglio importante.

Intanto, mentre attendiamo il prossimo episodio previsto per mercoledì 29 Settembre su Disney+, vi raccontiamo nella nostra recensione il Thor della puntata 7 di What If. E, mentre aspettate, vi parliamo anche di una curiosità: lo sapevate che il decimo episodio di What If è slittato alla stagione 2? Ecco perché e come sarà.