What If, chi sarà l'eroe protagonista dell'episodio 5 su Disney+?

Nell'ultimo episodio di What If...?<7strong> abbiamo conosciuto una variante di Doctor Strange che ha sconvolto tutti. La serie andata in onda dall'11 Agosto su Disney+, nelle prime tre puntate si è concentrata su versioni alternative di Peggy Carter, T'Challa e Nick Fury. Su chi sarà incentrato, invece, il quinto episodio in uscita l'8 Settembre?

Sono poche le informazioni che abbiamo, ma già si sono fatte strada delle teorie. Il protagonista della prossima puntata potrebbe essere Thor. O meglio, una sua variante ben precisa che gli spettatori attendono da molto tempo: Party Thor. Non sarà certo eroico come il personaggio che conosciamo, ma sicuramente divertente.

Secondo la pagina IMDb la domanda che questo episodio si pone è: "E se Thor fosse bandito sulla Terra ma fosse ancora degno del suo mantello?" Se così fosse, significherebbe che ha ancora dei poteri quando arriva sulla Terra, a differenza della linea temporale principale del MCU, quindi non ha mai la possibilità di imparare l'umiltà. Un cambiamento decisamente importante nella linea del personaggio. Infatti questo andrebbe a modificare gli eventi del film del 2011, dove Thor si ritrova in Nuovo Messico e viene salvato da Jane Foster ed Erik Selvig. L'incontro mancato con Jane, gli permetterà di comprendere ugualmente l'importanza dell'empatia?

I fan hanno teorizzato che nel prossimo episodio di What If...?, quando Thor finisce sulla Terra, potrebbe organizzare una grande festa a Las Vegas per celebrare il suo status di Dio, e non ritrovarsi dunque nel Nuovo Messico.

Chissà, sarebbe molto interessante vederlo, ma scoprire se sarò effettivamente così solo nel prossimo episodio, che sarà disponibile mercoledì 8 Settembre su Disney+.