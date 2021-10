What If, chi è il più forte tra i Guardiani del Multiverso?

L'ultimo episodio di What If ha riunito i Guardiani del Multiverso. Il gruppo di supereroi è stato messo insieme da Uatu l'Osservatore per contrastare la minaccia di un devastante Ultron, e conta tra le sue fila Doctor Strange, Captain Carter, lo Star-Lord di T'Challa, Party Thor, Black Widow, Killmonger e Gamora. Chi è il più forte tra questi?

Tra i personaggi la scelta che ha stupito tutti è sicuramente quella di Party Thor. Questa versione dell'eroe, infatti, non è potente come quella che conosciamo tutti, eppure può essere molto utile: Thor può essere un ottimo diversivo per distrarre Ultron, ed è inoltre dotato di grande resilienza. Analizzando gli altri protagonisti si tratta decisamente di un gruppo forte.

Lo Star-Lord di T'Challa sarà sicuramente uno dei più importanti del team. Con la sua intelligenza ed eloquenza, infatti, si conta su di lui per recuperare la Gemma dell'Anima, mentre Gamora può offrire la sua conoscenza delle Gemme dell'Infinito. In particolare lei sa bene come distruggerle, elemento che è stato importante in precedenza. Che siano loro i più forti? A quanto pare no.

Ci sono poi Erik Killmonger, Black Widow e Captain Carter, personaggi che hanno sicuramente molto da offrire al team, ma che con le loro abilità non possono essere decisivi. Ecco dunque che il più forte di tutti si rivela essere Strange Supreme, la variante dark di Doctor Strange. Non solo parliamo di un grande leader, ma anche di un personaggio che con le sue abilità magiche può tener testa ad Ultron anche singolarmente. Invece, con l'aiuto degli altri, può essere davvero decisivo nello scontro.

I fan, ovviamente, sperano di sapere di più nella seconda stagione, nella speranza di scoprire di più anche su una questione: chi è davvero l'Osservatore di What If?