What If, chi sarà il prossimo protagonista nell'episodio 6 della serie?

Il quinto episodio di What If...? ha portato sui nostri schermi gli zombie, o meglio, la versione zombie dei personaggi che tutti conosciamo. Adesso i fan attendono il sesto episodio della serie animata, in arrivo su Disney+ il 15 Settembre. Chi sarà il protagonista di questa puntata? Scopriamolo insieme.

Diverse le teorie che sono state formulate in un primo momento. La più quotata riguardava Party Thor, atteso già per il quinto episodio da alcuni fan. Tuttavia, il Dio del Tuono non è arrivato sui nostri schermi, e in verità è molto probabile che non lo farà neanche nell'episodio 6.

Secondo gli spoiler che abbiamo ricevuto, la prossima puntata dovrebbe essere invece incentrata su Tony Stark ed Erick Killmonger. Si partirà dagli eventi del film del 2008, ma questa volta il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. non sarà catturato dai Dieci Anelli, ma arriverà Erick Killmonger a salvarlo dalla prigionia. Questo evento, ovviamente, creerà un'amicizia tra i due, ma allo stesso tempo cambierà non poco gli eventi. Come ricorderete, infatti, nel film Tony Stark crea la sua armatura per scappare, e diventa così Iron Man. Ma se non verrà tenuto prigioniero dall'organizzazione, non si creerà la situazione in cui, per scappare, dovrà dare vita a ciò che lo ha reso l'eroe che conosciamo.

Tuttavia, in questa versione alternativa, Tony avrà accesso alle avanzatissime tecnologie del Wakanda di cui, nel frattempo, Killmonger sarà diventato Re. Ma qualcosa potrebbe minacciare la pace dello Stato, anzi qualcuno: si tratta di Obadiah Stane, che potrebbe avere accesso ai segreti del Wakanda.

Non sappiamo se nella puntata ci sarà anche il T'Challa di Chadwick Boseman, ma i fan si augurano di sì. In ogni caso scopriremo se questa previsione è effettivamente vera soltanto il prossimo mercoledì, 15 Settembre, su Disney+.