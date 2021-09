What If, ecco chi ha sostituito Robert Downey Jr. nel doppiaggio di Tony Stark!

Buon orecchio non mente, e quello dei fan del MCU è sempre attentissimo. Nel sesto episodio della serie animata disponibile su Disney+, come sappiamo, si è parlato di Killmonger, che ha salvato Tony Stark dagli eventi del film del 2008. Tutto regolare, no? Se non fosse che un piccolo dettaglio: la voce di Stark non era quella di Robert Downey Jr.

Nulla che già non sapessimo, siamo chiari. La Marvel aveva già annunciato che l'attore non ci sarebbe potuto essere. Tuttavia le orecchie dei fan non erano pronte, e l'attore che ha ereditato il ruolo di Downey Jr. ha avuto davvero un compito ingrato, questo è da dire. Gli spettatori, subito dopo aver visto la puntata, si sono riversati su twitter, commentando il cambiamento di voce in modo non del tutto positivo. Non perché l'attore non fosse bravo, ma perché Robert è inimitabile. Ma chi è stato a sostituirlo?

Parliamo di Mick Wingert, che non è nuovo nel mondo della Marvel. In passato ha infatti già lavorato alla serie animata su Guardiani della Galassia, Avengers: Earth's Mightiest Heroes e nel 2017 a Spider-Man. Senza contare la sua esperienza in altri prodotti animati o in videogiochi!

Tra l'altro quella di Tony Stark non è stata l'unica voce ad essere sostituita nell'episodio, poiché ha avuto lo stesso destino anche Pepper Potts. Ovviamente, anche in questo caso, il web non è stato molto gentile con la sostituta. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Ecco chi doppia Pepper Potts in What If!

Adesso, mentre vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato della puntata nella nostra recensione dell'episodio 6 di What If, attendiamo il settimo in arrivo su Disney+ il 22 Settembre.