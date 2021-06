What If...?, chi sarà il villain dello show animato Marvel su Disney+?

What if...? è una nuova serie animata ideata da A.C. Bradley per il servizio di streaming Disney +, basato sull'omonima serie di fumetti della Marvel Comics. Esplorerà delle versioni alternative dei film del Marvel Cinematic Universe e vedrà la comparsa di alcuni particolari personaggi.

Era il settembre 2018 quando i Marvel Studios annunciarono lo sviluppo di una serie d'animazione su Disney+ basata sui fumetti di What If...? Lo spettacolo vedrà la presenza di numerosi personaggi già noti al Marvel Cinematic Universe e per questo motivo saranno doppiati dagli stessi attori che li interpretano nei film. Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ha contribuito a definire lo stile di animazione in cel-shaded della serie, progettato come richiamo ai film.

La prima stagione dovrebbe essere pubblicata verso agosto di quest'anno e sarà composta da 10 episodi. Annunciata anche una seconda stagione di 10 episodi già in fase di sviluppo. Al netto di tutto ciò, chi dovrebbe essere il villain della serie?

Non vi è ancora una conferma, ma nei mesi scorsi, in seguito a un leak, sono trapelati in rete alcuni bozzetti di Marvel’s What if…? che svelano la presenza e il design di alcuni personaggi della serie e il ritorno di un importante villain degli Avengers. Su Reddit, infatti, sono comparsi alcuni artwork, molto probabilmente destinati alla produzione del merchandise dedicato alla serie, che rivelano la presenza di Gamora che, però, indossa gli abiti di Thanos, Collezionista, Loki e della famosissima Hulkbuster, l’armatura realizzata da Tony Stark.

Tra i bozzetti presenti è presente però un importantissimo villain ovvero Ultron, l’antagonista principale del film Avengers: Age of Ultron del 2015. Sarà quindi lui il villain principale? Non possiamo dirlo con certezza, ma le probabilità sono molto alte. In realtà c'è chi parla anche di una versione alternativa e cattiva di Captain America o di Spider-Man, ci sono dei bozzetti anche su di lui, ma le probabilità che possa essere il villain principale, in questo caso, sono decisamente più basse.

Vi ricordiamo che a doppiare i personaggi troveremo le voci originali del franchise, tra cui Hayley Atwell (Peggy Carter), Chadwick Boseman (T'Challa), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Natalie Portman (Jane Foster), Taika Waititi (Korg), Jeremy Renner (Hawkeye), Michael B. Jordan (Killmonger), Sebastian Stan (Bucky Barnes). Jeffrey Wright invece presterà la voce ad uno dei personaggi Marvel più forti di sempre, Uatu l'Osservatore.