What If: Chris Hemsworth e il deepfake nell'ultimo episodio su Thor

L'ultimo episodio della serie animata What If...? su Thor ci ha presentato il Dio del Tuono in una nuova veste: cosa sarebbe successo se fosse stato figlio unico? Sarebbe diventato un Dio dei party minacciando la terra. E' stato adesso realizzato un deepfake, sovrapponendo la faccia di Chris Hemsworth a quella dell'animazione di Thor.

Nell'episodio 7 l'attore torna infatti a dare la voce al suo personaggio, che diventa appunto un animale da festa e si scontra con Captain Marvel. Stryder HD ha deciso di inserire il volto di Hemsworth sostituendolo a quello dell'animazione, e descrivendolo come "un misto di rotoscope e animazione digitale". In cima all'articolo potrete trovare il video.

I fan in questo deepfake possono rivedere finalmente l'autentico Thor che conoscevano. Un po' la stessa operazione che Stryder HD ha compiuto con lo Spider-Man di Tom Holland nell'episodio degli zombie.

Tra l'altro questo episodio è stato molto importante perché ha riunito il personaggio di Hemsworth e la sua co-protagonista in Thor e Thor: The Dark World, ovvero Natalie Portman, prima del film Thor: Love and Thunder di Waititi, in cui vedremo i due nuovamente insieme.

Ora i fan si chiedono che ruolo avrà Jane Foster in Thor Love and Thunder, mentre la serie animata ci riserva sorprese inaspettate: infatti l'ultimo episodio di What If ha celebrato un inatteso matrimonio.