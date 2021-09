What If, ecco com'è nato lo stile grafico della serie animata

La nuova serie animata della Marvel, What If...?, ci permette di dare uno sguardo al vasto multiverso attraverso molti personaggi amati del Marvel Cinematic Universe messi in scenari molto particolari. Il capo dello sviluppo visivo della Marvel ha spiegato com'è nato lo stile della serie animata e come sono giunti al risultato finale.

Di recente, ComicBook.com ha intervistato il character designer Ryan Meinerding che ha parlato dello sviluppo dello stile dello show e del disegno degli amati personaggi.



"Sono stato coinvolto molto presto in questo progetto, cercando di capire lo stile dello spettacolo, che includeva lo sviluppo dello stile. Quindi sì, abbiamo fatto un disegno più reale. In realtà ho alcuni disegni su carta, con la matita, ed è stato davvero divertente per me tornare al concetto di disegno. Tanto del mio lavoro è digitale, sia che si tratti di dipinti con Photoshop o al computer, che questa è stata una vera gioia per me; essere in grado di tirare fuori un po' di carta e matite e iniziare a disegnare", ha spiegato Meinerding.



"Ma la maggior parte del lavoro, francamente, è stato svolto in 2D; capire lo stile attraverso il disegno", ha aggiunto. "E poi, poiché i personaggi sono in realtà 3D in cantiere, abbiamo scolpito un po' i volti e le proporzioni complessive del corpo, per cercare di assicurarci davvero che fossero il più vicino possibile a quello che stavamo cercando di creare. Ognuno è stato un partner fantastico nello sviluppo dell'aspetto dello spettacolo. È stata un'esperienza davvero incredibile".



Molti fan stanno apprezzando la serie e la sua animazione, oltre che le storie raccontate come quella del Capitano Carter, il malvagio Doctor Strange e di T'Challa in versione Star-Lord.



