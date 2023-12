What if, come finisce il primo episodio della seconda stagione?

Nel corso degli ultimi anni possiamo dire con certezza di non essere smentiti che, tranne qualche eccezione come nel caso della serie animata What if...?, quello dell'MCU non è sicuramente un periodo facile da affrontare. Numerose sono state le produzioni che hanno deluso gli appassionati e tante anche le problematiche relative ai casting.

Tra le tante, anche la recente vicenda legata alla condanna di Jonathan Majors, ormai ex interprete di Kang all'interno della nuova saga dedicata al multiverso.

In tutto questo trambusto generale però, forse proprio le nuove puntate di What if...? potrebbero essere in grado di salvare una situazione che la casa delle idee sta facendo fatica ad affrontare. Lo show animato è stato infatti uno dei più apprezzati e l'attesa da parte del pubblico era decisamente alle stelle, curioso di capire quali altri eventi bizzarri sarebbero stati mostrati.

Ecco quindi che il primo episodio si apre con la scoperta del cadavere di Yondu da parte di Nebula, per poi andare a concludersi con quest'ultima che diventa ufficialmente un membro della Nova Corps, dopo aver offerto un'altra occasione per sopravvivere al pianeta Xandar.

Sicuramente ciò che è stato mostrato fino ad ora è solo la punta dell'iceberg per uno spettacolo che, a scanso di qualche passo falso, ha decisamente le carte in regola per poter giocare come mai prima con gli eventi canonici che tutti i fan dell'MCU conoscono a memoria.

