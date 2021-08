What If...?, ecco come la Marvel ha gestito il legame con Loki e WandaVision

Nel primo episodio di What If...? abbiamo assistito ad una storia apparentemente scollegata dal resto del Marvel Cinematic Universe, ma è ormai chiaro che la serie animata presenterà dei collegamenti con titoli legati al Multiverso come Loki, WandaVision e Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

A darne un'ulteriore conferma ci ha pensato il produttore esecutivo Brad Winderbaum in una recente intervista con Comicbook.com, durante la quale ha rivelato di aver collaborato con gli autori di Loki e WandaVision.

"Abbiamo incontrato il team di Loki per parlare con Stephen Broussard e Kevin Wright di come funzionassero il Multiverso, le linee temporali ramificate e gli eventi Nexus" ha spiegato Winderbaum. "Lo stesso con Mary Livanos per WandaVision. E penso che non abbiamo stabilito solo come queste cose si sarebbero collegate, ma anche le regole per tutte le storie che verranno raccontate nel Multiverso andando avanti. Voglio dire, è emozionante e ne siamo al centro. Ci siamo nel bel mezzo proprio ora."

Nel corso dell'intervista, il produttore ha inoltre lasciato intendere che alcuni personaggi di What If...? potrebbero fare il salto in live-action: "Sì, penso che ci sia sempre una possibilità. È animato, certo, ma da parte del MCU. E come ben sapete, una volta che sei dentro, tutti possono giocare con il tuo giocattolo."

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione dei primi 3 episodi di What If...?.