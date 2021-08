What If...?, ecco come il nuovo show ha cambiato l'ordine cronologico dell'MCU

What If...? è destinata ad avere una grossa influenza sul Marvel Cinematic Universe che verrà: il nuovo show Disney+ è una delle prime manifestazioni concrete del multiverso appena presentatoci da Loki e i suoi effetti sul franchise sono ancora tutti da studiare. Ad oggi, però, possiamo quantomeno inquadrare la serie nella timeline dell'MCU.

Mentre i fan impazziscono per il Bucky del primo episodio di What If...?, infatti, Marvel ha reso nota la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe comprensiva, naturalmente, proprio della nuova serie il cui esordio è avvenuto su Disney+ solo poche ore fa.

La timeline aggiornata dell'MCU recita quindi: Captain America: The First Avenger, Captain Marvel, Iron Man, Iron Man 2, Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Black Widow, Black Panther, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Loki, What If…?, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier.

La nuova serie animata va dunque ad inserirsi nello spazio tra Loki e WandaVision, confermando il suo essere letteralmente l'immediato effetto della liberazione del multiverso. Resta da vedere, a questo punto, in che modo lo show influenzerà il futuro del franchise: ora come ora, il regista di What If...? ha già parlato di un live-action su Captain Carter.