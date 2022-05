What If...?, cosa bolle in pentola per la stagione 2? Ecco le teorie dei fan

I fan del Marvel Cinematic Universe sono abituati a speculare su ciò che accadrà nel franchise e stavolta, gli appassionati di questo mondo si sono ritrovati a sfornare bizzarre idee su quelle che potrebbe essere le tematiche affrontate nella seconda stagione di What If...?.

Con una serie del genere, dove ogni nostra certezza è stata scardinata e che per la prima volta ci ha mostrato versioni alternative dei nostri supereroi preferiti, portandoci in un incredibile viaggio nel multiverso, tutto è possibile.

Un thread su r/marvelstudios ha fatto proprio questo, invogliando i fan a presentare le loro più assurde fantasie per la prossima stagione di una serie che ha già visto Killmonger salvare Tony Stark, T'Challa assumere il ruolo di Star-Lord e gli Avnegers farsi strada nel bel mezzo di un'assurda apocalisse zombie.

Tra i post più interessanti c'è un universo in cui l'altro 50% della popolazione mondiale sopravvive allo schiocco delle dita di Thanos. Una storia del genere concederebbe a personaggi del calibro di Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange e tutta una serie di altri eroi il compito di ripristinare le vite scomparse, piuttosto che il team principale di Vendicatori che alla fine ci è riuscito durante il eventi di Avengers: Endgame.

Un altro utente che ha adorato The Punisher, immagina invece un mondo in cui a Frank Castle è stato dato il siero del super soldato. Il risultato sarebbe a dir poco terrificante, visto l'approccio già spietato del vigilante e la destrezza con cui opera. Qualcun altro poi, fa una lunga lista di cose che sarebbero potute accadere in altri mondi, come l'intervento de Gli Eterni durante i fatti di Endgame o Wanda che avrebbe potuto continuare all'infinito il suo incantesimo su Westeview.

What If...? 2 arriverà presto e in attesa di vederla ufficialmente su Disney+, quali sono le vostre idee per questi nuovi episodi? Come sempre, Ditecelo nei commenti.