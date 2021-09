What If...?, cosa è successo a Occhio di Falco nel nuovo episodio della serie Marvel?

Il nuovo episodio di What If...? ha introdotto il villain più pazzesco mai visto nel MCU, e per la prima volta si è ricollegato agli eventi narrati nella puntata precedente. I fan avranno notato anche un cambiamento nel personaggio di Occhio di Falco. Proviamo a scoprire cosa è successo a Cint Barton, avvisando che seguiranno spoiler.

Nell'ottavo e penultimo episodio della prima stagione, intitolato What If... Ultron Won?, abbiamo visto appunto Ultron prendere il controllo del corpo di Visione e diventare praticamente inarrestabile. Ha spazzato via la Terra e acquisito tutte le Gemme dell'Infinito.

Temendo il peggio, L'Osservatore decide di intervenire, stringendo un accordo con Doctor Strange per fermare il villain. Oltre a loro, anche gli Avengers superstiti, ossia Vedova Nera e Occhio di Falco, sono coinvolti contro Ultron. E come possiamo notare, Clint Barton ha un braccio robotico, come Bucky Barnes.

Cosa gli è successo? Va ricordato che in Avengers: Age of Ultron, nella sequenza di apertura, Occhio di Falco viene ferito al fianco, durante un'incursione alla base Hydra a Sokovia. In questo caso, nella realtà di What If...? possiamo presumere che il colpo sia stato al braccio, e che sia stato particolarmente grave, tanto da non poter essere riparato con la tecnologia di rigenerazione di Helen Cho.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 1x08 di What If...?. Nel finale di stagione, in ogni caso, non dovremmo rivedere Clint Barton con il suo braccio robotico, dal momento che si è sacrificato per salvare Natasha Romanoff. Esattamente l'opposto di quanto succede in Avengers: Endgame, quando è Black Widow a sacrificarsi per Hawkeye.