What If, la creatrice della serie dice addio alla Marvel: non tornerà per la stagione 3

Con la messa in onda del finale di stagione di What If 2, la creatrice e showrunner della prima serie tv animata dei Marvel Studios, l'autrice AC Bradley, ha confermato che la sua esperienza in casa Marvel Cinematic Universe è ufficialmente terminata.

Tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network X, infatti, AC Bradley ha confermato che non tornerà per la terza stagione di What If, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, e ha dichiarato conclusa la sua esperienza di lavoro con i Marvel Studios: "Ultimo tweet per What If! Questo episodio è il mio PREFERITO in assoluto e segna anche la mia sceneggiatura finale per la serie", ha scritto AC Bradley sul social, con un post che include anche il primo teaser trailer di What If 3 che anticipa un episodio con Soldato d'Inverno e Red Guardian. "Dopo la seconda stagione, ho deciso di lasciare la Marvel. È stato un viaggio divertente, ma è tempo di nuove avventure e mezzi. Tutto il mio amore va al cast, alla troupe e ai fan!"

Oltre a gestire la stanza degli sceneggiatori delle prime due stagioni di What If...?, nel corso della sua esperienza lavorativa con i Marvel Studios la scrittrice AC Bradley ha preso parte anche alla scrittura di Ms. Marvel, la serie tv che ha introdotto Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che la terza stagione di What If non ha ancora una data d'uscita ufficiale, e nonostante il teaser trailer pubblicato qualche giorno fa i fan potrebbero dover aspettare il 2025 per il nuovo ciclo di episodi: questo perché la line-up Marvel Studios per il 2024 include, oltre a Deadpool 3 e alle serie live-action Echo e Agatha: Darkhold Diaries, già tre altre serie tv animate, ovvero X-Men 97, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man e Eyes of Wakanda.

