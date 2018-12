What/if: Daniella Pineda nella serie Netflix con Renee Zellweger

Stando a quanto riferito da The Hollywood Reporter Daniella Pineda, recentemente vista in Jurassic World: Il Regno Distrutto, si è unita alla serie antologica thriller di Netflix .What/If.

La Pineda ha raggiunto le già precedentemente annunciate Renee Zellweger, Jane Levy e Blake Jenner.

La nuova serie è stata creata da Mike Kelley, conosciuto soprattutto per il suo lavoro sul mistery drama Revenge di casa ABC. Si tratta di un social thriller che vedrà al centro del racconto un gruppo di persone apprezzate e inserite ottimamente nella società compiere atti deplorevoli. La Zellweger ricoprirà il suolo principale di Ann, di cui non si hanno però dettagli sulla storia originale.

Netflix ha già ordinato una prima stagione composta da dieci episodi della durata di un'ora ciascuno. What / If sarà prodotta dallo stesso Kelley insieme a Melissa Loy (Revenge), Alex Gartner, Charles Rovin (Season of the Witch), Jack Rapke (Flight) e il grande Robert Zemeckis. Mike Kelley e Netflix hanno sottoscritto un piano multi stagionale per la serie, che procedendo assumerà connotati antologici, dato che ogni stagione affronterà un diverso racconto morale ispirato a eventi culturalmente rilevanti.

Di base, What / If vuole mostrare come il potere di una decisione possa modificare in modo drastico la vita di una persona. Nel cast della serie troveremo anche Juan Castano, Keith Powers, Saamer Usmani e Samantha Ware.