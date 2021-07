What If...?, ecco trailer e data d'uscita della nuova serie Marvel!

Quelli che stiamo vivendo sono dei mesi di vera e propria bulimia targata Marvel: tra WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Black Widow i fan stanno finalmente recuperando il tempo perso a causa della pandemia. Ma non è finita qui: stando agli ultimi annunci, infatti, manca davvero poco all'esordio di What If...?

La prima serie animata del Marvel Cinematic Universe esordirà infatti su Disney+ il prossimo 11 agosto: "Una domanda cambia tutto. La prima serie animata dei Marvel Studios, What If...?, arriva in streaming il prossimo 11 agosto con un nuovo episodio ogni mercoledì" si legge nel post pubblicato dall'account ufficiale Marvel su Instagram. Contestualmente, gli Studios hanno anche rilasciato il nuovo trailer dello show.

La serie avrà dunque il compito di esplorare alcune realtà alternative all'universo Marvel che tutti conosciamo (recentemente, ad esempio, abbiamo scoperto nuovi dettagli sulla versione What If...? di Doctor Strange) e dovrebbe godere di totale indipendenza dal resto del Marvel Cinematic Universe: non è da escludere, naturalmente, che il filone principale non possa in futuro prendere spunto da qualche soluzione particolarmente apprezzata dai fan, soprattutto con l'introduzione del multiverso.

Seguirete il nuovo show in arrivo su Disney+? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie ai nuovi Funko Pop! di What If...?, intanto, possiamo dare un nuovo sguardo ai protagonisti dello show.