What If, le date e i possibili universi che vedremo negli ultimi episodi: cosa accadrà?

What If...?, la nuova serie animata del MCU disponibile su Disney+, continua a riscuotere un buon successo. Quando sono è stata trasmessa ormai oltre la metà degli episodi disponibili, che ne sono in tutto 9, i fan continuano a chiedersi: chi e quando vedremo altri personaggi? Ecco ciò che sappiamo.

In primis bisogna specificare che le puntate escono il mercoledì su Disney+, una a settimana. Dunque, mancando quattro episodi, la serie dovrebbe concludersi il 6 Ottobre. Poche le anticipazioni che abbiamo riguardo ciò che potremo vedere in futuro, ma i fan si sono già fatti un'idea. L'unica certezza riguarda l'episodio che vedremo domani: il protagonista della puntata 6 di What If...? sarà infatti Killmonger! A confermarlo è un poster che ritrae il personaggio pubblicato dai Marvel Studios, e molto probabilmente in questo episodio il personaggio sarà Re del Wakanda, e salverà Tony Stark dai Dieci Anelli, da cui era stato catturato nel film del 2008.

Per quanto riguarda gli altri episodi, sicuramente in uno ci dovrebbe essere il Dio del Tuono, che dovrebbe avere un ruolo rilevante. Proprio l'attore che interpreta Drax in What If...? ha anticipato il ritorno di un personaggio legato a Thor, quindi presumibilmente potrebbe esserci anche lui. I fan, in particolare, si aspettano i vedere Party Thor. Da dove nasce questa versione del Dio del Tuono? Da una domanda specifica: e se Thor non fosse atterrato nel New Mexico ma a Las Vegas e avesse mantenuto i suoi poteri? Sarebbe diventato un animale da festa!

Per quanto riguarda gli ultimi due episodi, i fan hanno teorizzato diversi protagonisti: tra questi figurano Ant-Man, o Clint Barton + The Hulk, come suggerito da un frame del trailer.

In verità le possibilità sono moltissime, e per scoprire qualcosa in più non ci resta che aspettare di settimana in settimana gli episodi. Sicuramente non resteremo delusi.