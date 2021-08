What If...?, Dave Bautista sulla voce di Drax: 'Non mi è stato chiesto di doppiarlo'

Il rapporto tra Dave Bautista e i Marvel Studios non sembra essere dei più idilliaci: l'attore ha più volte lamentato il fatto di non aver mai avvertito da parte degli Studios la volontà di puntare sul suo personaggio, mentre proprio in queste ore ha rivelato di non esser stato contattato per il doppiaggio di Drax in What If...?

Il nuovo show Disney+ non vedrà effettivamente il ritorno di tutti gli interpreti originali, ma il produttore ha recentemente parlato dell'impossibilità di coinvolgere tutte le star Marvel nel progetto, lasciando intendere che comunque un tentativo sia stato fatto per ognuno di loro: non è stato così per Bautista, almeno stando a quanto spiegato dall'ex-wrestler.

Nel rispondere a chi, tramite Twitter, gli chiedeva del suo mancato coinvolgimento in What If...?, infatti, l'attore ha semplicemente risposto: "Tanto per cominciare non mi è mai stato chiesto". Una risposta secca che potrebbe nascondere anche un po' di fare polemico, visto quanto poco il nostro abbia nascosto il suo malcontento per la gestione di Drax da parte dei Marvel Studios.

Vi sarebbe piaciuto ritrovare Dave Bautista anche nella prima serie animata dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di doppiaggio, intanto, ecco in quanti episodi di What If...? ritroveremo la voce di Chadwick Boseman.