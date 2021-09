What If... ?, il decimo episodio slittato alla seconda stagione è pieno di comicità

La prima stagione della serie animata dell'MCU, What If... ?, doveva essere composta da 10 episodi ma a causa della pandemia e delle tempistiche ritardate, l'episodio 10 è slittato alla seconda stagione, che sarà composta da 9 episodi, proprio come quella precedente. Si tratta di uno dei più divertenti, secondo AC Bradley.

Intervistato da Deadline, lo showrunner ha dichiarato:"Abbiamo avuto un altro episodio comico nel corso della stagione... davvero in puro stile comico... che è quello che è slittato alla stagione 2 a causa di problemi di produzione per il COVID".



Si tratta di un episodio molto simile a Party Thor, in quanto a stile, andato in onda il 22 settembre. Ecco la nostra recensione di Party Thor. Parlando di quest'ultimo episodio, il regista Bryan Andrews aveva dichiarato:"Spingiamo in quella direzione [comedy]. Si svolge all'incirca nel lasso di tempo di quello che reputiamo come Thor, quindi ci sono alcuni altri personaggi che possiamo vedere da quel film: Jane Foster fa un'apparizione, così come Darcy, e Natalie Portman e Kat Dennings hanno fatto un lavoro fantastico".

Andrews ha concluso:"Ho la sensazione che ci sia un po' del vero Chris in 'Party Thor', il che potrebbe essere uno dei motivi per cui si è approcciato così facilmente e si è divertito così tanto".



Per l'occasione su Everyeye potete trovare il nuovo splendido poster su Party Thor, l'ultimo episodio di What If... ? andato in onda nei giorni scorsi.