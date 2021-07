What If, quanto dureranno gli episodi della serie animata?

I Marvel Studios stanno ampliando i loro orizzonti con la produzione di diverse serie Disney+ ambientate nel Marvel Cinematic Universe. Le cose infatti andranno ancora oltre gli eventi del finale di Loki con What If...?, una serie animata basata sulla popolare serie di fumetti Marvel che esplora universi alternativi.

What If...? è basata sulla serie a fumetti che ha debuttato nel 1977, lo show animato dei Marvel Studios, seguirà l'idea principale dei fumetti: cosa sarebbe potuto succede se una cosa fosse andata diversamente da come l'abbiamo vista? In ogni episodio, Uatu l’Osservatore accompagnerà gli spettatori attraverso un universo alternativo che coinvolge personaggi del MCU.

Ad esempio nel primo episodio vedremo cosa sarebbe potuto succedere se Peggy Carter avesse preso il Super Soldier Serum invece di Steve Rogers e fosse diventata Captain Carter. Altri episodi seguiranno T'Challa che diventa Star Lord, Gamora che dà la caccia a Iron Man, una versione di Marvel Zombies e Doctor Strange che intraprende quella che sembra essere un'avventura epica.

La serie è stata creata da A.C. Bradley e diretta da Bryan Andrews. Kevin Feige ha rivelato durante il Comic-Con di San Diego 2019 che la prima stagione composta da dieci episodi andrà in onda nell'estate del 2021. A dicembre 2019, Feige ha annunciato che una seconda stagione, anch'essa composta da 10 episodi, era già in pre-produzione.

Sfortunatamente non è ancora stata rivelata la durata degli episodi, la Marvel potrebbe aver optato per un formato più breve come WandaVision, serie che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, oppure scelto la via degli episodi più lunghi, di circa 40 minuti, come è stato per The Falcon and The Winter Soldier e Loki.

What if…? arriverà su Disney+ l'11 agosto 2021 e solo quel giorno scopriremo la durata effettiva del primo episodio, gli altri episodi saranno rilasciati settimanalmente.