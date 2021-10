What If...?, c'è Gamora nel poster del finale di stagione della serie animata Marvel

Lo scorso episodio di What If...? ci ha mostrato quanto è forte Uatu l'Osservatore, e la prima stagione della serie animata Marvel volge già al termine, in attesa del finale previsto per mercoledì 6 ottobre. Disney+ ha pubblicato un nuovo poster dedicato al prossimo episodio, che ha per protagonista Gamora.

La locandina è visibile anche in calce alla notizia, e come possiamo notare Gamora sembra aver preso il posto del suo padre adottivo, Thanos, indossando un'armatura che ricorda quella del villain interpretato in live-action da Josh Brolin.

Il nono e ultimo episodio della prima stagione di What If...? dovrà fornire una risposta ai quesiti lasciati in sospeso la scorsa settimana, dove un altro villain l'ha fatta da padrone. Nei giorni scorsi, a riprova di questo, è arrivato anche il Funko Pop! di Ultron, mentre l'interesse dei fan sembra già proiettato verso la seconda stagione.

Paul Lasaine, character designer di What If...?, ha così provato a dare qualche anticipazione di ciò che potrà succedere nel futuro della serie. "In alcuni dei nuovi film che stanno uscendo, ci sono alcuni personaggi nella stagione 2 che si basano su di essi" ha raccontato a The Direct. ."E poi ce ne sono alcuni che sono nuovi di zecca, come... letteralmente nuovi di zecca. [...] Ognuno di questi episodi, per la maggior parte, è basato su questi film esistenti, anche se è un mash-up."