What if...? E se lo snap avesse colpito l'altra metà del MCU? Un fan video ce lo mostra

Avete mai pensato come sarebbe stato se a rimanere vittima dello Snap di Thanos in Avengers: Infinity War fosse stata l'altra metà del Marvel Cinematic Universe? Sulla scia di What if...?, ce lo mostra il video di un fan.

Reverse Snap.

Ovvero, e se in Avengers: Infinity War a polverizzarsi fossero stati Cap, Iron Man, Thor e tutti gli altri "sopravvisuti"?

Il trailer creato da un fan e postato dall'account di YouTube Spectrum Cinema, illustra perfettamente la domanda, ricreando lo Snap in una realtà alternativa in cui a rimanere "intatti" sono stati Spider-Man, Doctor Strange, Scarlet Witch e le altre vittime originali della Pietà di Thanos.

"Questo è un teaser per un cortometraggio sull'idea che ad essere ridotta in cenere sarebbe potuta essere l'altra metà. Un Reverse Snap. La data di uscita sarà rivelata in seguito, c'è ancora tanto lavoro da fare, e la sceneggiatura è ancora in fase di stesura. Questa è solo un'anticipazione" spiega il proprietario dell'account.

L'idea di base è fondamentalmente la stessa della serie animata What if...?, che andrà in onda sulla nuova piattaforma streaming Disney+, e che stando a quanto dichiarato da Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios, riprenderà alcuni degli eventi dell'Infinity Saga per riproporceli in chiave alternativa.

What if...? debutterà sul piccolo schermo nel 2021, ma intanto, godiamoci il video di Spectrum Cinema, che trovate anche in testa all'articolo.