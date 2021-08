What If e l'easter egg legato a Captain America: The Winter Soldier nell'ultimo episodio

Il terzo episodio di What If...? ha scioccato tutti. Si tratta della puntata più dark fino ad ora, in cui vediamo Hank Pym uccidere i membri del nucleo principale degli Avengers. Pym incolpa Fury e lo SHIELD per aver lasciato sua figlia, Hope, morire. Non è stato menzionato come sia accaduto, ma a suggerirlo è un easter egg notato da pochi.

Lo sceneggiatore A. C. Bradley ha fatto chiarezza sulle modalità della morte di Hope nel corso di una chat con Discussing Film. Bradley ha infatti dichiarato che l'episodio contiene una citazione a Captain America: The Winter Soldier che è difficile da cogliere. Ha poi suggerito quale potrebbe essere la missione nel corso della quale qualcosa è successo a Hope van Dyne. "Penso che dovrebbe essere ancora nel cut finale dell'episodio, una battuta che suggerisce che sia stata uccisa fuori da Odessa, giusto? Tipo tanti mesi fa? Sì, andate a guardare The Winter Soldier. Nessuno ha capito quell'easter egg. Credo che nessuno alla Marvel abbia capito quell'easter egg."

Ciò a cui lo sceneggiatore si riferisce è una battuta dell'ultimo episodio in cui Nick Fury dice che Hope è stata uccisa nel corso di una missione ad Odessa, Ucraina. Come ricorderete, infatti, in Captain America: The Winter Soldier, il personaggio di Natasha Romanoff racconta di essersi recato ad Odessa per una missione. Qui Bucky Barnes, o meglio, The Winter Soldier, si è presentato e ha ucciso la persona con cui lei si trovava.

Chiaramente, in questa diversa linea in cui ci troviamo nell'episodio di What If...?, Hope Pym ha sostituito Natasha Romanoff nella missione, ed è stata uccisa insieme all'altra persona con cui si trovava. Dunque, probabilmente, la persona con cui Hank, il padre, dovrebbe prendersela, è proprio Bucky Barnes.

Nel frattempo, mentre si parla del possibile arrivo di un'altra serie animata nel MCU, i fan attendono il prossimo episodio, in arrivo su Disney+ il 1 Settembre.