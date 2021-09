What If...?, ecco tutti gli easter egg che forse non avete notato nell'ottavo episodio

L’ottavo episodio della serie animata Marvel, What if...?, è stato costellato di un numero incredibile di easter egg e forse potreste non averli notati tutti.

What if…? ha evitato, fino ad ora, la continuità tra gli episodi raccontando uno scenario autonomo ogni settimana, nonostante ci abbia lasciato con una serie di allettanti finali cliffhanger.

Qualcosa doveva prima o poi cambiare, e l'episodio 8 riprende da dove la scorsa settimana si era interrotto il settimo, quando Party Thor si è confrontato con un ibrido di Ultron e Vision munito di Gemme dell'Infinito.

Mantello

L'episodio 8 si apre con Occhio di Falco e Vedova Nera che combattono contro una flotta di droni Ultron, e sebbene Clint Barton, come al solito, faccia affidamento sul suo fidato arco e frecce, sta anche indossando una specie di mantello dell'invisibilità. Il dispositivo è molto probabilmente una versione miniaturizzata della tecnologia di occultamento che abbiamo già visto sull'elicarrier dello SHIELD (in The Avengers) e sull'aereo di Tony Stark (in Spider-Man: Homecoming). Clint e Natasha avrebbero accesso a questa tecnologia e il principio di base sembra più o meno identico.

Braccio di metallo

Oltre a un nuovo mantello, Occhio di Falco è inoltre dotato di un elegante braccio in metallo che ci riporta subito alla mente Bucky Barnes. L'episodio 8 non spiega come Clint Barton abbia perso il suo arto, ma la ferita potrebbe essere un cenno ad Avengers: Age of Ultron.

Fumetti



Avengers: Age of Ultron ha dato il più ampio adattamento possibile del fumetto Marvel su cui era basato, ma questo episodio di What if…? osa animare la storia in modo più fedele. Il panorama apocalittico della Terra è molto più vicino a come l'attacco di Ultron si è concluso nel materiale originale, inclusa la sopravvivenza di Occhio di Falco e Vedova Nera, ma la vittoria totale di Ultron sull'umanità non è mai avvenuta in live-action.

Lo Scettro Di Loki

L’ottavo episodio ci ripropone la creazione di Ultron da parte di Tony Stark e possiamo scorgere lo scettro di Loki studiato dai Vendicatori.

MCU

Il riassunto dell’Osservatore si snoda poi attraverso una serie di scene sia dei film MCU live-action che del precedenti episodi di What If...?. Nell'ordine, c'è il risveglio di Ultron (che avviene in modo diverso nell'MCU principale), Occhio di Falco che punta una freccia su Thor, la furia di Hulk, i Vendicatori che si riuniscono a New York, il convoglio di Tony Stark attaccato in Afghanistan, gli attacchi nazisti della seconda guerra mondiale, e Thor che incanala i fulmini attraverso Mjolnir. L'episodio 8 passa quindi a Ultron che presiede il suo esercito nella base del cantiere navale di Ulysses Klaue e, infine, la nascita di Visione, che ci viene mostrato in un'inquadratura quasi identica al debutto dell'androide in Avengers: Age of Ultron.

L'incubo Di Tony Stark

In Avengers: Age of Ultron, Scarlet Witch costringe la mente di Tony Stark ad avere allucinazioni sulla sconfitta dei Vendicatori. Iron Man intravede i suoi amici supereroi sparsi impotenti sul terreno, dove lo scudo di Capitan America è stato incredibilmente diviso a metà. Sebbene l'ambientazione sia completamente diversa, What If...? ricrea l'incubo di Stark quando rivela come Ultron sconfigge i Vendicatori in questo universo, compreso lo scudo rotto di Cap.

Tony Stark muore

Tony Stark è morto tantissime volte in What If...?, quasi in ogni episodio gli sceneggiatori hanno trovato modi nuovi ed entusiasmanti per uccidere Iron Man e l'episodio 8 aggiunge una nuova fine al suo catalogo. Questa volta, Stark è una vittima dell'esplosione nucleare apocalittica di Ultron.

Generale Ross

L’episodio ci regala anche un cameo del Generale Thunderbolt Ross di The Incredible Hulk che guarda Ultron mentre distrugge il mondo.

Torre dei Vendicatori distrutta

Dopo aver completato il suo obiettivo Ultron osserva il suo lavoro con un doloroso senso di soddisfazione in piedi sulle rovine della Stark/Avengers Tower, una metafora perfetta di come Ultron abbia sconfitto il suo creatore.

L'arrivo di Thanos

I cambiamenti del destino della Terra non hanno alcun impatto sulle più ampie macchinazioni di Thanos altrove nel MCU, e mentre Ultron celebra la sua vittoria, il Titano Pazzo si fa strada verso il nostro umile pianeta. La sua scena rispecchia deliberatamente il grande ingresso di Thanos in Avengers: Infinity War.



Mantello di Ultron

Prendendo in custodia le rimanenti Gemme dell'Infinito, Ultron costruisce senza sforzo il suo esercito cibernetico e si munisce di un'armatura. In un accurato easter egg del MCU, tuttavia, il nuovo Ultron si regala anche un mantello viola simile a quello di Visione.

Star Wars

Usando il potere combinato delle Gemme dell'Infinito, Ultron si costruisce una stazione spaziale rotonda combinata con il cannone laser portatile che ricorda molto la Morte Nera di Star Wars.

Pace nel nostro tempo

Preparandosi ad avventurarsi oltre la Terra, Ultron promette "la pace nel nostro tempo". Questa frase è un riferimento beffardo a Tony Stark in Avengers: Age of Ultron, che usava la stessa frase quando immaginava il suo androide domestico come il salvatore della Terra.

Guardiani della Galassia

Viaggiando attraverso la galassia, Ultron incontra una serie di pianeti familiari, che lo coinvolgono persino in eventi famosi della storia dell'MCU. La distruzione inizia sul pianeta natale di Thor, Asgard, prima di trasferirsi su Sovereign. Quest'ultimo coincide con Guardiani della Galassia Vol. 2 della sequenza di apertura, in cui i fuorilegge spaziali di Peter Quill stavano combattendo il mostro Abilisk.

Captain Marvel

Mentre Ultron devasta Xandar, Capitan Marvel carica l'androide quando entra in orbita, facendolo schiantare al suolo. È molto simile alla battaglia finale di Avengers: Endgame, quando Carol Danvers ha usato proprio quella mossa per abbattere la gigantesca navicella spaziale di Thanos.



Inoltre mentre Captain Marvel infonde un po' di buon senso in Ultron l'edificio del quartier generale della Nova Corps di Xandar può essere intravisto sullo sfondo

Danvers ha anche soprannominato Ultron "Skynet", un cenno al franchise di Terminator.

In Avengers: Endgame,Capitan Marvel si è unita ai suoi compagni Vendicatori nella battaglia contro Thanos, e dopo che il Titano Pazzo ha reclamato il suo Guanto dell'Infinito, ha lottato disperatamente per strapparglielo di mano. Rendendo omaggio a quella scena, il combattimento conUltron vede Capitan Marvel che si sforza di strappare la Gemma della Mente dalla fronte del cattivo.

Indiana Jones

Occhio di Falco e Vedova Nera si infiltrano nel magazzino dei servizi segreti russi per trovare un'arma segreta contro Ultron. Mentre le infinite file di luci si illuminano gradualmente, l'arciere scherza su Indiana Jones e I predatori dell'arca perduta.

Red Guardian

Tra la collezione di oggetti russi c'è una versione rossa e argento dello scudo di Capitan America, che era quasi certamente l'arma di Red Guardian (il super-soldato super-sovietico interpretato da David Harbour in Black Widow ) prima di essere incarcerato.

Morte nera

Quando Occhio di Falco crolla esausto e abbattuto dopo non essere riuscito a trovare nulla di utile negli archivi russi si lamenta, "i piani della Morte Nera non sono nel computer principale". Questa frase è stata detta da uno Stormtrooper a Darth Vader durante la sequenza di apertura di Una Nuova Speranza, poiché i piani in questione erano già stati portati via di nascosto dalla Principessa Leia e da R2-D2

Arnim Zola

Natasha descrive Zola come uno scienziato dell'Hydra che si è infiltrato nello SHIELD, e questo corrisponde al personaggio MCU di Toby Jones, che è stato arrestato alla fine di Captain America, solo per confermare in Captain America: The Winter Soldier che è stato reclutato dallo SHIELD e ha ricostruito l'Hydra in segreto. Come spiega anche Natasha, Zola ha caricato la sua mente in un computer prima di morire nel 1972, ma è stato ucciso una volta per tutte in Captain America: The Winter Soldier quando Captain America e Black Widow hanno visto la sua anima digitalizzata distrutta a Camp Lehigh. Nella continuità principale dell'MCU, è qui che è finita la storia di Arnim Zola. In questo episodio, tuttavia, esiste un altro programma Zola nella base siberiana dove è nato il programma Winter Soldier sotto la supervisione dello stesso scienziato nazista. Il laboratorio innevato è un luogo chiave in Captain America: Civil War.

Francis Barton

Black Widow è scioccata nello scoprire che il secondo nome di Clint Barton è in realtà "Francis". Sebbene sia anche il suo secondo nome nei fumetti Marvel, Occhio di Falco e Mockingbird della Terra alternativi hanno un figlio chiamato Francis Barton.

Freccia USB

Mentre era sotto l'influenza dello scettro di Loki in The Avengers, Occhio di Falco scagliò una freccia con un dispositivo USB caricando un virus sui server dello SHIELD e mettendo fuori uso i sistemi informatici della nave. Clint porta un'arma simile in What If...? , che usa per trasferire la coscienza di Arnim Zola da un ingombrante impianto degli anni '70 in un drone Ultron.

Teschio Rosso

Ricevendo l'obiettivo della sua missione da Occhio di Falco e Vedova Nera , l'avatar digitale di Arnim Zola scherza: "Non sarà il primo megalomane genocida con cui ho dovuto fare i conti, vero?" Questa frase è un insulto velato rivolto nella direzione di Teschio Rosso, poiché sebbene Zola sia rimasto fedele all'Hydra, le sue convinzioni non si sono sempre allineate con quelle di Johann Schmidt.

La personalità di Arnim Zola viene trasferita in un drone Ultron, dandogli per la prima volta un corpo fisico robotico... almeno nell'MCU. Zola-tron potrebbe essere un cenno ai fumetti Marvel, dove Arnim esiste come un corpo robotico con uno schermo nello stomaco, dal quale comunica allo stesso modo della sua controparte MCU.

Hawkeye

Scappando dall'esercito di droni Ultron che scendono sulla base siberiana dell'Hydra, Occhio di Falco esegue la sua tipica posa mentre salta e scocca una freccia, vista per la prima volta in The Avengers e, più recentemente, nel trailer di Hawkeye. L'arciere si sacrifica in modo che Vedova Nera e Zola-tron possano fuggire.

La morte di Occhio Di Falco

Quando diventa chiaro che Occhio di Falco e Natasha non possono sfuggire entrambi agli androidi inseguitori, è Clint Barton che confessa di essere stufo di combattere, dando nobilmente la vita per abbattere i droni. Il modo in cui Natasha gli afferra la mano e lo implora di riconsiderare la sua decisione è un capovolgimento diretto della morte di Vedova Nera su Vormir in Avengers: Endgame. Allora, era Occhio di Falco che afferrava la mano di Natasha mentre lei chiedeva gentilmente di essere lasciata andare.

I poteri dell’Osservatore

Per la prima volta, Uatu l’Osservatore si sporca finalmente le mani in What If...? e mentre si scontra con Ultron, dimostra molti poteri che esercita nei fumetti della Marvel.

Un Osservatore scioccato esclama come il potere di frantumare le dimensioni di Ultron non dovrebbe essere possibile, a cui l'androide risponde in modo spudorato: "oh, ma tutto è possibile nel multiverso".

Ultron diventa Galactus

Durante il suo debutto nella puntata della scorsa settimana, il caratteristico elmo di Ultron e il volto di Visione assomigliavano in qualche modo a un altro classico cattivo della Marvel: Galactus. L'episodio 8 lo conferma.

Il ragazzo con la camicia di Ananas

Quando Ultron manda Uatu a schiantarsi su una Terra alternativa, la folla riunita della città tira fuori rapidamente i loro smartphone per catturare il momento. Tra gli spettatori c'è un uomo con una camicia con la fantasia di ananas, lo stesso tipo che indossava quella camicia a Las Vegas durante il settimo episodio.

Presidente Steve Rogers

Su uno schermo gigante di Times Square, Steve Rogers viene mostrato mentre presta giuramento come nuovo presidente degli Stati Uniti. Questo scioccante cambiamento di carriera di Capitan America deriva in parte dai fumetti Marvel, in cui a Rogers è stato offerto il lavoro alla Casa Bianca, ma ha rifiutato. In un altro universo, prende chiaramente una strada diversa.



Avevae notato tutti questi easter egg? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione dell'ottavo episodio di What If...?.