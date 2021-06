What if...?, l'elenco completo degli eroi che vedremo nella serie animata Marvel

La prima serie animata dei Marvel Studios, What If...?, basata sull'omonima serie di fumetti, arriverà su Disney+ questa estate e presenterà varie rivisitazione degli eventi cruciali del MCU. È il quarto progetto televisivo della Fase 4 dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki.

La nuova serie animata è molto attesa dai fan, con molte teorie che circolano online su che tipo di storie potrebbe raccontare lo spettacolo. Uatu l'Osservatore (Jeffrey Wright) sarà il narratore che ci guiderà attraverso questa nuova entusiasmante avventura Marvel.



La serie ha già anticipato le trame di alcuni episodi come quello in cui Peggy Carter prende il siero del super soldato al posto di Steve Rogers e quello in cui T'Challa diventa Star-Lord.



What If...? approfondirà anche alcuni scenari più oscuri, come Doctor Strange che affronta una versione alternativa e malvagia di se stesso, Bucky che affronta la versione zombie di Capitan America e vedremo anche una variante di Thor.

I seguenti membri del cast sono confermati per riprendere i loro ruoli e dare voce ai rispettivi personaggi animati:

Hayley Atwell (Peggy Carter),

Chadwick Boseman (T'Challa)

Chris Hemsworth (Thor)

Josh Brolin (Thanos)

Tom Hiddleston (Loki)

Natalie Portman (Jane Foster)

Taika Waititi (Korg)

Jeff Goldblum (Grandmaster)

Mark Ruffalo (Bruce Banner/The Hulk)

Samuel L Jackson (Nick Fury)

Jeremy Renner (Hawkeye)

Michael Rooker (Yondu)

Karen Gillan (Nebula)

Paul Rudd (Ant-Man)

Michael Douglas (Hank Pym)

Michael B. Jordan (Killmonger)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Inoltre anche Tony Stark/Iron Man e Carol Danvers/Captain Marvel saranno presenti nella serie composta da dieci episodi e pare che What If...? potrebbe collegarsi anche a Spider-Man: Far From Home. Un teaser trailer di What if...? mostra Peter Parker nei panni di Occhio di Falco in un fotogramma di qualche secondo ma dal momento che l’immagine è sfocata è difficile da capire se sia effettivamente il nostro Peter.

Con noti personaggi Marvel che assumono ruoli diversi dobbiamo presumere che potrebbe essere così anche per Spider-Man fino a quando non verranno rilasciati più filmati o immagini che possano chiarirci le idee.



What if...? è diretta da Bryan Andrews con Ashley Bradley e AC Bradley nei ruoli di showrunner. L'animazione della serie è guidata da Stephan Franck, con il contributo del capo dello sviluppo visivo della Marvel Ryan Meinerding.



Non è stata ancora fissata una data di uscita ufficiale di What If...? ma dovrebbe arrivare nel mese di agosto su Disney+.