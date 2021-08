What If...?, tra gli episodi scartati anche uno con Captain Hydra!

What If...? ha ottenuto un buon riscontro dai fan della Marvel quando il primo episodio ha fatto il suo debutto su Disney+ l'11 agosto. Tra le infinite possibilità di trame, la showrunner AC Bradley ha rivelato che era stata presa in considerazione anche l'idea di mostrarci Captain Hydra.

Per la maggior parte, la produzione di What If...? ha avuto un enorme margine di manovra nell'inventare le storie che vedremo nei prossimi episodi della serie.

Quando AC Bradley e il suo team hanno scritto la sceneggiatura, è stato detto loro di non preoccuparsi di eventuali scrupoli contrattuali e, invece, di scrivere semplicemente le migliori storie possibili inventando le proprie regole.

Bradley in precedenza aveva raccontato la spaventosa storia di Spider-Man che stava diventando troppo oscura per Disney+ e ora la showrunner ha rivelato la storia che ha proposto ai Marvel Studios per ottenere inizialmente il lavoro: Captain Hydra.

Proprio come il famigerato Captain America di Nick Spencer di qualche anno fa, Bradley ha proposto ai Marvel Studios l'idea di Steve Rogers che cade dal treno in Captain America: Il primo Vendicatore al posto di Bucky Barnes.

Quel momento, come sappiamo, ha trasformato Bucky in The Winter Soldier, in What If...? della Marvel, avrebbe trasformato Rogers da Capitan America a Capitan Hydra.



"La mia idea era che se Steve fosse caduto dal treno, avremmo fatto un salto in avanti nel tempo", ha recentemente dichiarato Bradley a Vanity Fair. "Steve Rogers è il tipo di uomo che quando crede che qualcosa sia giusto, va fino ai confini della Terra per farlo. Ma in realtà non è un ottimo soldato. Non esegue gli ordini. Quindi se l'Hydra gli ha fatto il lavaggio del cervello per credere che l'Hydra abbia ragione, andrà a tutto gas" ha spiegato Bradley.



Inoltre, Peggy Carter, Howard Stark, Barnes e, che ci crediate o no, Teschio Rosso si sarebbero uniti per combattere il Captain Hydra.



Vi sarebbe piaciuto vedere un episodio del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione dei primi tre episodi di What If…? e 10 curiosità che non sapevate su Haley Atwell di What If...?